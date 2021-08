Estas son las prohibiciones que el Talibán aplica contra las mujeres de Afganistán

La RAWA asegura que este listado es “apenas una ojeada a la infernal vida que las mujeres afganas están obligadas a llevar” bajo el régimen de los talibanes, además de que no son todas restricciones impuestas a mujeres y niñas de Afganistán, pues también se deben considerar las prohibiciones a toda la población entre las que destacan el no poder escuchar música, ver películas, televisión y videos.

