Este 18 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño; el insomnio, una de las secuelas del COVID-19

“Gracias a la pandemia se ha incrementado más la molestia para poder lograr dormirme, y aun estando en casa, no debería de ser el mismo cansancio, dejas de salir a la calle, de hacer la rutina diaria, de trasladarte a tu trabajo, pero eso ahora lo hago en casa y aun así me cuesta muchísimo más, no sé, creo que está asociado más a un cansancio mental”, explicó Harold Salcedo.

You may also like