Estos fueron los mejores memes durante los Premios Oscar 2021

Quizá Close se pueda acercar a Diane Warren, quien no ha ganado ninguna de las 12 nominaciones que ha tenido en su carrera y este 2021 no fue la excepción. Sí, en efecto, Laura Pausini tampoco ganó y vaya que dolió en algunos fanáticos:

Ni mi ex me ilusionó tanto, como los Oscares a Glenn Close #Oscars pic.twitter.com/Z3463zBePe

Y si bien en el siguiente caso no se generaron memes, el premio a Mejor Sonido que ganaron Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés si llenó de orgullo a los mexicanos, quienes no dudaron en resaltar el trabajo hecho en la película Sound of Metal, incluidas las autoridades mexicanas:

Nosotros viendo que Promising Young Woman, The Father y Another Round ya han ganado premios en los #Oscars : pic.twitter.com/HVjfcqSeQa

Me estai diciendo que un Pulpo le gano a Don Sergio? CTMM CON EL AGENTE TOPO SI QUE NO ¡VAMOS A AGARRARNOS A OSCARCHARCHAZOS #Oscars pic.twitter.com/9b8mqEJPyR

— val (without an e)✨ (@lacherrysouldy) April 25, 2021

En cada edición es normal que las personas se molesten porque las películas, actores o actrices que deseaban ver ganar no lo hacen; sin embargo, en este 2021 las molestias comenzaron desde la predicciones y es que no fueron pocos los que tenían en alta estima la película Agente Topo .