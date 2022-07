Estos son los mejores memes inspirados en las fotos tomadas por el telescopio James Webb

Este lunes 11 de julio se dio a conocer la primera imagen del espacio profundo del telescopio espacial James Webb, misma que asombró a la comunidad científica y a la sociedad en general, por lo que, al convertirse en un tema de tendencia mundial, tampoco pudo librarse de los memes y a continuación te presentamos los más destacados en redes sociales.

La imagen captada por el telescopio James Webb corresponde al “campo profundo”, misma que fue posible tras un tiempo de exposición muy largo para detectar los objetos más débiles en la distancia.

Por su parte, Bill Nelson, catalogó la imagen como “la más profunda de nuestro Universo que jamás se haya tomado” en el infrarrojo, convirtiéndose en tema de conversación en todo el mundo y provocando que la imaginación de los usuarios se echara a volar y se plasmara en forma de memes que fueron de Juan Gabriel hasta personajes de Pokemón, pasando por OXXO, de la siguiente manera:

