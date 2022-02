Explosión de gas metano en mina de Pakistán deja 4 muertos

El inspector en jefe de la mina Abdul Ghani dijo que la explosión ocurrió en la región de Sra Ghazgai, en las afueras de Quetta, donde aparentemente la mina operaba ilegalmente. No se pudo localizar a ningún propietario o contratista vinculado a la mina después de la explosión debido a que los trabajadores rescatados no estaban en condición de proporcionar detalles, señaló.

