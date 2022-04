Explosiones destruyen dos antenas de radiotelevisión en Transnistria

Dos explosiones destruyeron este martes sendas antenas de un centro de radiotelevisión en la localidad de Griporiool en la autoproclamada república moldava de Transnistria, informó el Ministerio del Interior de esa entidad separatista.

Las explosiones se produjeron a primera hora de la mañana y no produjeron víctimas, según el diario digital moldavo Politika.md.

Según las autoridades de Transnistria, las antenas destruidas se utilizaban para retransmitir las señales de las radios rusas.

El atentado contra el centro de radiotelevisión de Grigoriopol es el segundo perpetrado en el territorio de Transnistria en menos de 24 horas.

Este lunes desconocidos atacaron con lanzagranadas la sede del Ministerio de Seguridad del Estado de Transnistria, denunció el Ministerio de Interior de la entidad separatista, de mayoría rusohablante, en su cuenta de Telegram.

Ministry of Internal Affairs of Transnistria publishes the first official footage from the site of the explosion of relay towers in the village of Mayak #Moldova #Russia pic.twitter.com/FTQXT3YKBG

— Globe Sentinel (@GlobeSentinels) April 26, 2022