Expresidentes deben ser juzgados por privatizar educación: AMLO

“Solo por esa razón se debería de juzgar a los gobernantes del periodo neoliberal, por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar, actualmente México no tiene el número de médicos ni de especialistas que se requieren, fíjense lo absurdo, el rechazar a los que querían estudiar y ahora no tenemos médicos generales y no tenemos especialistas”, dijo López Obrador.

