“Extradición de Tomás Zerón es prioritaria”: Marcelo Ebrard

Luego de la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ahora es prioritaria la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que pidió asilo a Israel en 2019.

La Fiscalía General de la República acusa a Tomás Zerón por tortura y por la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa.

“Prioritaria es la de Zerón, es prioritario para nosotros y no vamos a quitar el dedo del renglón porque es una contribución estratégica para dilucidar los hechos de Ayotzinapa, entonces lo tenemos como prioridad en la Cancillería, la Fiscalía nos dice que ha presentado ya los elementos de prueba que le pidieron, entonces yo diría que ese caso va avanzar ya más rápido porque ya tienen todo integrado, tomó tiempo integrarlo porque las leyes allá tienen una serie de particularidades, pero ya lo resolvió la Fiscalía general de la República… No sabría decirles si este año pero sí va a ser más rápido de lo que teníamos pensado”, mencionó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Entrevistado en la sede de la cancillería, dijo que ya está integrada la delegación de México que participará en la Cumbre de las Américas que se realizará la próxima semana en Los Ángeles.

Informó que una de las propuestas que presentarán es la de que regule la migración hacia Estados Unidos, país que requiere más de un millón de trabajadores cada año.

Otro documento aborda el tema de dónde está México en generación de energía eléctrica limpia respecto a Estados Unidos.

Señaló que actualmente México produce más energía limpia que la Unión Americana.

Sobre la presencia del presidente López Obrador en la Cumbre, dijo que dependerá de que el gobierno estadounidense invite a todos los países integrantes.

“No admitiríamos o no estaríamos de acuerdo en aceptar que se excluya a algún país, y no es un tema ideológico de si estás a favor de un país o de otro, si no que nunca en las Cumbres se ha aceptado que un país diga que no va otro país… Pero ya está en la cancha de ellos, yo espero que tomen una decisión pronto, por nuestra parte ya estamos listos”, mencionó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.