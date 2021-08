Fallece Sonny Chiba, el legendario maestro de Kill Bill, por COVID-19

El actor japonés comenzó su carrera en el cine y televisión durante los años 60, por lo que adoptó el nombre de Shinichi Chiba, logrando gran popularidad en su país gracias a su labor en trabajos como la serie “Key Hunter” en 1968, la película “Battles Without Humanity: Deadly Fight in Hiroshima” de 1973 y “The Street Fighter” de 1974 que alcanzó relevancia internacional.

You may also like