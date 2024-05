Estamos a unos días para ser 3 de junio 2024, el día que México va a festejar un triunfo arrasador de Claudia Sheinbaum no hay duda que millones le dirán al #PRIAN no los queremos para llevar nuestro país. Hoy México conoce el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y si hace 5 años arrasó cuando nadie imagino como seria el gobierno con su presidencia, hoy los mexicanos y Méxicanas, pueden observar su trabajo, eso hace que los ciudadanos salgan este 2 de junio a decirle al Acción Nacional y revoluciónario institucional no los queremos más al frente de nuestro país, asi lo comenta en sus ruedas de prensa Citlalli Hernández Mora Mario Delgado Carrillo Rocío Nahle entre otros políticos y políticas qué pertenecen a este movimiento y tu que opinas, saldrás a emitir tu voto, de donde nos sigues.

You may also like