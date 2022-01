Familia se reúne para el tradicional ‘recalentado’ de Año Nuevo

“Se imagina después de 27 años que yo no reunía a toda mi familia, sobre todo a mis hermanas que vienen de lejos, cada año festejamos pero no cómo está vez, con música toda la cena, todos juntos muy contentos. Después de la fiesta amanezco cansada, pero contenta, muy contenta de todo tan bonito que estuvo, gritamos, bailamos, cantamos por eso estoy afónica, se acaban de ir 7, 8 de la mañana; ahorita estamos acabando de calentar la pierna, la papa gratinada, caldo de camarón, carnitas para más al rato, pozole para mañana para seguir el domingo hay que seguírnosla”, apuntó Alma Morales, anfitriona.

“Como 27 años que no venía, mucha alegría mucha emoción mirarles de nuevo a todos a toda la familia, ya me estaba arrepintiendo pero tenía todo listo ya, no pensábamos que se fuera a poner como se puso pero gracias a Dios aquí estoy con ellos”, señaló Ana Morales, quien vive en EEUU.