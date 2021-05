Familiares de víctimas del colapso en la L12 del Metro narran con dolor el proceso de sus pérdidas

“Mi esposa se puso muy mala. Tuve que ir porque me decía mi esposa que la llevara, no sé como le hizo porque es discapacitada, está amputada de una pierna. Yo mismo fui a ver el carro que estaba ahí apachurrado y ya fue cuando le fui a decir a mi esposa que era el carro de mi hijo y se espantó”, comentó Efraín Juárez, padre de la víctima.

“Casi no puedo dormir, estoy muy…se me congestionó el sueño”, dijo.