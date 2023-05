FELIPE CALDERÓN RECIBÍA DINERO DEL NARCO CON GARCÍA LUNA:SANDRA AVILA BELTRÁN.

Sin dudar este comentario lo realizó en la entrevista que hizo la periodista Adela Micha, en donde Sandra Ávila comentó sus vivencias en su paso por este camino del narco. La periodista queriendo proteger a #FelipeCalderon le preguntó nuevamente a Sandra Ávila puedes asegurar que el expresidente de México estaba coludido con esta acusación era muy grave, ella respondió si lo aseguro, no tengo fotos por que no te dejan tomar, pese a no tener las pruebas estaba segura de las acusaciones y lo reiteró ella sabía todo. Www.elcambiodemexico.com

