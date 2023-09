Andrés Manuel López Obrador frena a Marcelo Ebrard, ante tanto ataque del ex canciller en contra de los aspirantes a obtener el bastón de mando de la 4ta Transformación, decide enviar un contundente mensaje, quien gane recibirá el bastón, si alguien se quiere ir puede hacerlo, espero que no suceda y se apoyen para lograr continuar firmen en la transformación de México, que opinan se saldrá de Morena de perder la contienda o se quedara, me parece que esto lo hará entender que de irse, spuede perder la, esperanza de lograr un puesto importante a futuro, una senaduria o un cargo para aportar a México. Www.elcambiodemexico.com

