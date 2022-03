G7 considera ‘inaceptable’ exigencia de Putin sobre pago de gas y energía en rublos

“Tenemos que romper la dependencia del gas, del petróleo y del carbón ruso. Rusia no es ya un suministrador fiable y además está creando turbulencias geopolíticas”, dijo Habeck. Preguntado acerca de si Alemania estaba preparada para una eventual interrupción de los suministros de gas rusos, el ministro dijo que había preparativos “para cualquier escenario y no solo ahora sino desde finales del año anterior”.

