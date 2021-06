Gatell explica por qué llegan a su ‘fin’ las conferencias vespertinas de COVID-19

“Hubiéramos tenido una curva epidémica que hubiera dado inclusive 300 mil casos en una sola semana si no nos hubiéramos quedado en casa, si no le hubiéramos hecho caso a Susana, esto es lo que potencialmente hubiera ocurrido y si el 80% de estas personas tienen una sintomatología leve, el otro 20% hubiera necesitado hospitalización, hubieran sido muchas mas de las 30 mil camas que tenemos disponibles gracias a la reconversión hospitalaria, muchas más”, dijo Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud.

“En ningún momento vamos a cerrar los canales de comunicación…también debe de quedar muy claro que esa reducción de la epidemia no la estamos considerando el fin del epidemia, lo hemos dicho muchas veces: mientras exista la epidemia activa, en cualquier parte del mundo, o mientras exista una parte de la epidemia en México, existe la posibilidad de que haya un repunte, una nueva ola, etcétera; pero en algún momento tenemos que cerrar el ciclo de esta comunicación, pasar a otras que nos permitan tener un repertorio de información, no sólo sobre la epidemia de COVID-19 , sino los múltiples temas de la transformación del sistema de salud”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.