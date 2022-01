Gene Simmons de Kiss reconoce a recolector de basura de Monterrey y video se hace viral

Lograr atraer la atención de una estrella mundial puede ser complicado, pero cuando sucede el resultado es hacerse viral, así lo comprobó un recolector de basura de Monterrey, quien ha logrado alcanzar fama gracias a Gene Simmons, integrante del icónico grupo Kiss.

Fue a través de su Twitter que Simmons logró hacer viral al Rodrigo, un recolector de basura en Monterrey quien ha logrado llamar la atención al vestirse como The Demond, el personaje de Simmons en la agrupación Kiss.

En el video publicado por el músico se puede ver al ya famoso recolector de basura realizando el característico grito de “la basuraaaaa” mientras se encuentra caracterizado como Gene y hace los gestos típicos que realizan los integrantes del grupo. También se logra escuchar de fondo una canción de Kiss.

Junto al video, Simmons escribió: “Este apuesto caballero trabaja en la compañía de saneamiento de Monterrey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo, si es que alguna vez lo hubo! Gracias, Rodrigo”, permitiendo que el video y su protagonista alcanzara la fama mundial.

La publicación de Simmons ha rebasado los 40 mil “me gusta” y los ocho mil retweets, además de juntar un gran número de respuestas, la mayoría de estas positivas y sorprendidas, ya sea por la respuesta de Gene o la acción del recolector de basura.

Por supuesto, aquí te dejamos el video viral que tanto gustó a Gene:

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022