Genetista advierte; “en 10 o 20 años bacterias serán resistentes a los antibióticos”

“En los últimos 100 años hemos duplicado nuestra esperanza de vida, gracias a elementos como los antibióticos y las vacunas. Si no hacemos algo, dentro de 20 años los antibióticos que hoy existen no serán capaces de tratar las infecciones que tendremos. Va a ser la siguiente pandemia. El nuevo programa del EMBL cubre estos asuntos”, detalló.

You may also like