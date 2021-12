Graban a directora dando cinturonazos a estudiantes frente a otros alumnos

En el video, que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a la directora y maestra de la Unidad Educativa Isaías Garzón Loyola , en la comunidad de Gulag, en la provincia de Chimborazo, mientras espera a que un estudiante se arrodille para darle un par de cinturonazos . “Siga”, se escucha decir a la mujer, para después esperar a que otra estudiante se coloque en la misma posición y también darle dos golpes con el cinturón, no sin antes regañarla por no colocarse en las postura correcta.

