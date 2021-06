Gran explosión e incendio cerca de estación de tren en Londres

Una gran explosión y un fuerte incendio se registraron hoy, 28 de junio de 2021, en las inmediaciones de la estación de tren Elephant and Castle, en el sur de Londres, Inglaterra, y al menos una persona fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de la capital británica (London Fire Brigade).

Te recomendamos: ‘Topos’ mexicanos trabajan en rescate en edificio colapsado en Miami

La LFB, que envió quince camiones de bomberos y un centenar de efectivos a sofocar las llamas, señaló en su comunicado que el fuego, que pudo comenzar en unos garajes cercanos a dicha estación.

Tres locales comerciales ubicados bajo las arcos que soportan las vías resultaron totalmente calcinados, al igual que seis vehículos.

Al menos una persona fue atendida en el lugar de los hechos por el personal de ambulancias de Londres, añadió la nota.

Según la policía del distrito londinense de Southwark, se cree que el incidente no es de carácter terrorista.

El servicio de emergencias ha atendido al menos 44 llamadas vinculadas al suceso.

Según los numerosos vídeos publicados en redes sociales, al parecer se escuchó primero una explosión desde algún lugar del interior de esa estación ferroviaria.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021