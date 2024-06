EN LA GUARDERÍA ABC EL DOLOR AÚN CONTINUA PARA LOS PADRES DE LOS PEQUES, ESPEREMOS CON LA REFORMA AL PODER JUDICIAL LLEGARÁ LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE ESO NO TENGO DUDA.

Recordemos como esta guardería donde dormían pequeños los peques estaba en un bodegón,

El fuego comenzó por problemas de ventilación en otra bodega al lado que compartían con una hacienda, se propagó hasta llegar a la guardería, ahí estaban los niños durmiendo, este terrible incendio llenaba paredes, este edificio sin salidas de emergencia en este suceso la gente quería auxiliarlos, para lograr entrar solo fue posible con vehículos y objetos pesados que tuvieran cerca las familias vecinales hasta la llegada de los bomberos y paramédicos para rescatarlos, un lugar sin extintores, sin nada, esto que marcó el gobierno de F. Calderón y esposa Margarita Zavala.

Esto no puede tener un cierre para las familias que desean saber, y es obvio que existió tráfico de influencias, poder político, quien tuvo el corazón de ocultar algo tan terrible, como pueden hasta hoy seguir libres sin cargos legales e inclusive ejerciendo altos puestos políticos, si no existieran culpables por qué intentaban callar a un exministro de la Corte suprema de justicia, que hoy se encuentra en el equipo de Claudia Sheinbaum Arturo Zaldivar, fue el mismo quien denunció, aun así continúan por la vida sin responsabilidad alguna, pregunto en nombre de muchas personas que no olvidan este trágico día, que dejó una estela de dolor, hasta cuando sabremos la verdad, o diría mejor hasta cuando habrá justicia verdadera a aquellos que intentaron proteger a quienes decidieron rentar una bodega y no una casa, sin ventanas, sin salidas de emergencia, sin extintores, sin protección para una guardería, aún esperaremos a ver la justicia que tanto dicen defender quienes permitieron este suceso y corresponde a las autoridades dar una respuesta.

QUE OPINAN DE ESTE SUCESO QUE DAÑO A MUCHAS FAMILIAS.

