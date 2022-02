Guillermo del Toro obtiene 4 nominaciones a los Oscar 2022 incluida Mejor Película

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, obtuvo hoy, 8 de febrero de 2022, cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2022, incluida Mejor Película por ‘El callejón de las almas perdidas’ (‘Nightmare Alley’).

La película ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro recibió las nominaciones en las categorías:

Mejor Película

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Diseño de Producción

And the nominees for Best Picture are… #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Además de película ‘El callejón de las almas perdidas’ de Guillermo del Toro, la cinta ‘The Power of the Dog’, de la cineasta Jane Campion, recibió 12 candidaturas las nominaciones.

Por detrás de este drama se sitúan ‘Dune’, con 10 nominaciones, ‘Belfast’ y ‘West Side Story’, con 7 cada una, y ‘King Richard’, con 6 candidaturas.

El Oscar a la mejor película se lo disputarán entre ‘Belfast’, ‘Coda’, ‘Don’t Look Up’, ‘Dune’, ‘King Richard’, ‘Licorice Pizza’, ‘The Power of the Dog’, ‘West Side Story’ y ‘El callejón de las almas perdidas’ (‘Nightmare Alley’).

La entrega de los Premios Oscar 2022 se realizará el próximo 27 de marzo en Hollywood.

Con información de Noticieros Televisa/EFE

