Hombre que nació con la cabeza al revés da positivo por COVID-19

Asimismo, su condición hace que padezca atrofia en las piernas, por lo que camina con las rodillas. De niño no pudo ir a la escuela, así que fue educado en casa por su mamá. Pese a esto, Claudio dice llevar una vida plena en la medida de lo posible, e incluso actualmente se dedica a dar pláticas motivacionales. “Nunca he tenido dificultades, mi vida es normal” , declaró en su momento a medios locales.

