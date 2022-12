El asesinato en la narvarte: en un departamento en la calle Luz Saviñón Ejecutaron a varias personas entre él y ellas, estuvo la activista Nadia Vera, la empleada doméstica Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa. Ahora Netflix lanza su documental A plena luz; El caso Narvarte. Dan una investigación exhaustiva con supuestas evidencias nuevas, con entrevistas de involucrados, donde aportan elementos que tiran muchas pruebas del gobierno pasado en CDMX llevado por el hoy senador Miguel Ángel Mancera. En este documental revelan evidencias de corrupción, protección y encubrimiento… Realizada la investigación periodística por Alberto Arnaut Estrada y producida por el periodista Diego Enrique Osorno. Este trabajo incluye una entrevista con el exgobernador Javier Duarte desde la cárcel, donde se encuentra en detención por diversos delitos. En este caso están señalando que podría tener alguna culpa en el homicidio, luego de que Rubén Espinosa, decide exiliarse de Veracruz por amenazas, al darse cuenta de que personas desconocidas, estaban vigilando afuera de su casa, tras la publicación de imágenes, la principal fue una publicada en la edición 1496 de Proceso, en ella aparecía el funcionario bajo la leyenda: Veracruz, estado sin ley. Entrevistando los investigadores del documental sobre el caso, el exgobernador responde, esa foto la tengo enmarcada en algún lugar y a la pregunta sobre Bermúdez Zurita, contestó aquí es de si sé o no sé; fue tajante al decir y no sé. Durante siete años no ha podido ser esclarecido del todo para las familias y abogados el móvil de los homicidios, aun cuando existen hay tres detenciones, se han realizado otras investigaciones por familiares de las víctimas, detallan en ellas participación de otras personas en los homicidios. Desde que ocurrió el crimen en el departamento 401, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, se han documentado por periodistas y revistas varias irregularidades en estas ejecuciones por la tortura que se realizó a Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Martín. (Nadia Vera con el fotoperiodista Rubén Espinosa). Quienes salieron de Veracruz por temor al gobierno del estado. Los elementos que presentaron en este programa cuentan con alteración de la escena del crimen, filtraciones, ocultar pruebas, desaparición de objetos personales de víctimas, discriminación, etc… Al final los abogados explican que hubo manipulación excesiva y como ellos también fueron vigilados con el programa Pegasus que compró el gobierno federal con Enrique Peña Nieto, así comentan que estamos ante 2 crímenes, el homicidio realizado y donde el estado donde se ocultaron pruebas.

