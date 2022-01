Hospitalizan a la cantante Sinéad O’Connor, a una semana de la muerte de su hijo

“Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, publicó. Y agregó: “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, escribió la celebridad.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió en una cuenta de Twitter no verificada vinculada.