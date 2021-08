Incendios forestales en Grecia obligan evacuación masiva

Una flotilla de 10 embarcaciones –dos patrullas de la Guardia Costera, dos transbordadores, dos barcos de pasajeros y cuatro barcos pesqueros– esperaban en la orilla de Pefki, cerca del extremo norte de Eubea, listos para desalojar a más residentes y turistas en caso de ser necesario, informó una vocera de la Guardia Costera a The Associated Press bajo la acostumbrada condición de anonimato.

You may also like