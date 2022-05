INE aprueba Comisión para elaborar proyecto de presupuesto 2023

“En septiembre de 2023 comenzará el que desde ahora, vale la pena anticiparlo, será una vez más el proceso electoral más grande de nuestra historia, me refiero a las elecciones de 2024, en donde no solamente se renovarán todos los cargos electivos a nivel federal, la Presidencia de la República, la totalidad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados, sino además, tendremos la concurrencia más grande de nuestra historia, en 2024 tendremos el padrón electoral que sigue creciendo más grande, por lo tanto, el número de potencial de electores más alto, que nunca antes ha existido en una elección, así como el número de cargos electos en disputa más grande de nuestra historia”, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.

You may also like