INE dará resultados del Conteo Rápido la misma noche de la jornada de Revocación de Mandato

Durante la presentación de ambos puntos, el consejero Murayama afirmó que los acuerdos forman parte del trabajo que realiza el INE para ampliar los derechos de las y los ciudadanos que por alguna discapacidad no pueden acudir a emitir su voto o que aún no cuentan con una sentencia firme que les suprima sus derechos electorales.

Recordó que, si bien ella propuso no llevar a cabo este ejercicio estadístico por los costos que implicaba, dado que se iniciará el cómputo y escrutinio al cierre de la jornada, se han hecho las adecuaciones para que su realización no implique gastos adicionales.