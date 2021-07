INE rechaza acusaciones de sabotaje contra la Consulta Popular 2021

“Los casos eventuales como el que usted menciona, pues es simple y sencillamente que la credencial que tiene el ciudadano no está actualizada respecto del marco geográfico vigente y, por lo tanto, es pertinente una llamada, pero son casos aislados… Hablando a INETEL le van a decir esa sección que ya no existe a cuál pertenece y consecuentemente dónde está su centro de votación. Y la verdad sí lamento mucho el tono, lo digo con mucha franqueza, del presidente de su partido. Creo que es desproporcionado”, dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Y es que el representante legislativo de Morena en el INE , Alejandro Viedma, reiteró una queja de que algunos ciudadanos no encuentran el lugar que les corresponde para participar en la Consulta Popular 2021 porque al entrar al sitio del instituto llamado “ubica tu mesa receptora”, en algunos casos no arroja la información.

“Ayer el presidente de Morena dijo que se trataba de un impresionante sabotaje; y lo quiero decir como lo veo, mala fe cuando se acusa al INE de sabotaje, ¿y cómo vamos a sabotear nuestro trabajo? Nosotros somos el organizador, no el convocante, y es como las bodas, ¿cuántos invitados van a ir? Pues depende de los que invitaron, no de quien sirvió el banquete, pero el banquete está listo y si quiere acudir el 100%, se podrá recibir con toda certeza la votación de 93 millones y medio de mexicanas y mexicanos”, declaró el consejero electoral del INE, Ciro Murayama.