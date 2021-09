Instagram sufre caída a nivel mundial

Instagram sufrió hoy, 2 de septiembre de 2021, una caída en Estados Unidos y otras regiones, según informaron el portal Downdetector y usuarios en otras redes sociales.

El portal registró un fuerte pico de reportes de los usuarios cerca de las 7.00 horas ET (11.00 GMT) de este jueves, aunque hubo otros más flojos a partir de la medianoche y en las horas siguientes.

Facebook, la empresa propietaria de Instagram, declaró al medio estadounidense Newsweek que un “asunto técnico” impidió a algunos usuarios acceder a la plataforma de fotos y videos, y aseguró haberlo “resuelto tan pronto como ha sido posible” para los afectados.

User reports indicate Instagram is having problems since 9:32 AM EDT. https://t.co/lXKoHvC4JO RT if you’re also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) September 2, 2021