Invitó a una joven a salir y se volvió viral por cobrarle la gasolina: “Está muy cara”

En redes sociales se viralizó la historia de un joven que, después de invitar a una chica a salir, le cobró la gasolina que usó durante la cita porque “está muy cara”.

Te recomendamos: Jóvenes inventan congreso para ir de fiesta a otro estado; video se vuelve viral

Por medio de su cuenta de Twitter, una chica llamada Andrea narró la experiencia que vivió con un joven que la invitó a salir y quien por medio de un mensaje le pidió que le pagara la gasolina que gastó en la cita

“Hola, para qué me para que por fa me pagues la gasolina que está muy cara”

… se lee en el mensaje que supuestamente recibió Andrea y que subió junto con una foto en la que aparecen los dos.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea 🦥 (@medicenportu) March 21, 2022

Cuando el joven con el que salió Andrea vio la publicación y supo que se había hecho viral, respondió en la misma red social mostrando un mensaje que presuntamente recibió de ella, y donde le reclama por haberla llevado a un “lugar barato”:

“Gracias por lo de hoy pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mi”.

Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto… De malagradecidos está lleno el mundo pic.twitter.com/dVY6z0i4Fn — Иoƨƨo🇺🇦🕊️ (@Nossofabio) March 21, 2022

Ambos tuits han recibido una gran cantidad de comentarios, en donde los usuarios toman partido por uno de los dos implicados en esta polémica generada tras su fallida primera cita.