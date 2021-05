Jaime Garza, el actor marcado por la muerte de su novia, Viridiana Alatriste

El fallecimiento de Jaime Garza esta semana, a los 67 años de edad, revivió el interés en las relaciones sentimentales que marcaron la trayectoria de uno de los galanes más cotizados de los 80 en la televisión mexicana, entre estas, el trágico noviazgo con Viridiana Alatriste.

Te recomendamos: Sylvia Pasquel comparte foto inédita de Viridiana Alatriste, su difunta hermana

Jaime Garza fue un actor de telenovela que compartió la pantalla con actrices de la talla de Victoria Ruffo y Verónica Castro, pero fue su relación fuera de cámara con Viridiana Alatriste la que el protagonista de Simplemente María siempre tuvo en mente.

Viridiana Alatriste fue la única hija del matrimonio que Silvia Pinal tuvo con Gustavo Alatriste. El noviazgo con Garza inició en el set de Cachún cachún ra ra!, la serie juvenil de la cual saldrían varias estrellas de la pantalla chica. El actor y Alatriste volverían a trabajar juntos en la telenovela Mañana es primavera.

Ya para entonces los dos actores se encontraban en una relación seria, misma que fue interrumpida el 25 de octubre de 1982 cuando la hija de Silvia Pinal falleció en un accidente automovilístico.

Aquella noche, Alatriste regresaba de una fiesta en casa de su novio, la cual organizaron para despedirla de la puesta en escena de Tartufo. Fue una fecha que quedó para siempre grabada en la memoria de Garza:

Alatriste optó por marcharse por su cuenta, una decisión que marcó un “antes y después” para el actor.

“Estaba yo dormido, me dicen ‘se acaba de matar Viridiana’. Fue terrible, no encuentras explicación, justificación, dijeras iba mal o tomada, pero no nada, iba bien y normal. Me quedó una sensación de por qué ella quiso deshacer la reunión”.