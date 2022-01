Japón desarrolla vacuna contra el covid que brindaría protección de por vida

No obstante, todavía queda mucho por delante para realizar las primeras pruebas con humanos. Las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos, las cuales no requieren más de 200 voluntarios, podrían realizarse a lo largo del 2023. Sin embargo, el experto no cuenta con la infraestructura ni los recursos para realizar la fase 3, misma que requiere miles de voluntarios en varios países, ya ni se diga comercializar su vacuna.

En una entrevista con The Japan Times, el doctor Kohara sostuvo que su vacuna viene con el beneficio adicional de que no hay efectos secundarios con vaccinia. Como evidencia de esto, la vacuna contra la viruela fue aplicada por dos siglos sin que se reportara alguna reacción adversa de gravedad. El doctor Kohara tiene confianza en su proyecto: