JORGE TRIANA. GANA MÁS DE 130 MIL PESOS MENSUALES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR TWITTEAR Y FAKES LO PEOR TRABAJAN DÍAS DE 3 AÑOS.

Veo como este legislador que solo vive para besar los pies por donde pasan sus patrones, quiere hacerse presidente de partido o más aún ser un líder con imágenes de chico influencer, un diputado que se une A CLAUDIO X GONZALEZ y sus equipos de operadores de Marketing contra el Presidente, afirma que el presidente está con el narco, que espera para denunciar este tipo de actos y señala a López Obrador pero alaban a Felipe Calderon y García Luna, les pregunto como poder creerle a alguien que esta trabajando en el poder para atacar el gobierno por querer adelantarse, al juicio de García Luna, quien intento silenciar a sus misma gente como Luis Cárdenas Palomino y un ex miembro del cartel de sinaloa. Acaso este joven, que veo como egoltra y un narcisista que defiende a quien está siendo investigado por la #DEA #FBI #POLICIANEWYORK ataca sin pruebas al gob. De Mexico, cada día, seguro debe estar tan involucrado de lo que critica que calla De Genaro García Luna, veo cuando dicten la investigación de G. luna, estos detractores del gobierno deben ser investigados por la #DEA como saben tanto de narcotrafico a su corta edad, solo saben denostar a mujeres y hombres por tener un curul o puesto en la cámara de diputados, como triana son diputados patito que entran por palancas, más no por voto y gritar, recuerdo como odiaban al @prdmexico hace 5 años ahora le ponen tapete rojo a @jesuszambranogrijalva Sobre todo a #Alitoelratónmoreno que sigue defendiendolo, en unos años, la historia te juzgará, en ese momento sabrás que tendrás que trabajar en la oficina de papi o buscar un trabajo de 8 horas, diario, aquí trabajas 1 vez por mes, cobras más de 130 mil pesos con tu dieta, sirves para TWITTEAR solamente, que flojera da leer esta gente, lo hacemos, por que te comparten otras redes de noticias para hacerte sentir un político grande de la oposición, ellos mismos saben que eres pasajero sirves un rato. Haz patria y vete a casa muy pronto jorgito triana. Www.elcambiodemexico.com

