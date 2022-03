Joven da su testimonio tras sufrir abuso sexual de su pareja: “Los novios sí violan”

La joven Andrea Zorrilla Villalobos ha logrado conmocionar las redes sociales después de dar a conocer, mediante un video, que fue fue víctima de abuso sexual por parte de su novio en el año 2018. En ese mismo testimonio, la joven criticó el sistema judicial de México tras las trabas que tuvo que pasar al denunciar su caso.

Te recomendamos: Hombre llevaba a pescar a su hijastra para abusar de ella; la embarazó tres veces

Fue el pasado 21 de febrero de 2022 que Andrea, a través del Instagram de Que onda con… –que se identifica como “un grupo de personas buscando cuestionar la conciencia colectiva”-, se atrevió a contar su historia casi tres años después de haber sido víctima de abuso sexual de su novio de ese tiempo, mismo del que no da a conocer su nombre.

“Después de aceptar lo que hiciste, de poder nombrarlo, por fin tengo la fuerza de decirte esto. No necesito decir tu nombre, estoy segura de que sabes quién eres. Estoy segura que sabes qué pasó el 1 de abril del 2018 y todas las noches que le siguieron, pero también estoy segura de que no estás ni cerca de entenderlo […] Recuerdo esa noche con tanto dolor… que pasé de ser tu novia a ser tu juguete sexual”, dice Andrea en los primeros momentos de un testimonio que duró cerca de 30 minutos.

Durante su testimonio, Andrea recuerda a detalle lo que sucedió aquel día de abril de 2018 y cuenta que fue lastimada, sometida y lastimada.

“Recuerdo sentir todo tu peso sobre mí y no ser capaz de respirar, moverme, de pensar y, mucho menos, pedir ayuda. Cerré los ojos y esperé a que todo terminara. Recuerdo levantarme con tanto dolor que me costó trabajo caminar. Recuerdo querer arrancarme la piel porque tallarme el cuerpo con todas mis fuerzas no fue suficiente para dejar de sentirme sucia”, detalló.

Durante su testimonio, la joven también levantó la voz en contra del sistema judicial de México, mismo que prácticamente desestimó su acusación de inmediato, en menos de 24 horas. “… después de contar mi historia tal y como fue, sin exageraciones ni mentiras, un magistrado, en menos de 24 horas de conocer mi caso, decide dejarte en libertad por el hecho de que no denuncié en las primeras 48 horas y me tardé dos años, porque yo fui a tu casa el primer día que me violaste, porque tuvimos una relación sentimental y fuimos novios”, contó.

En la descripción del video, Andrea agregó que siente “una enorme tristeza por el sistema de justicia en México, un sistema que debería protegernos y hace todo lo contrario”.

Zorrilla Villalobos le dijo a las personas que pedir ayuda no hace menos a nadie, pues las personas no están exentas de sufrir ese tipo de agresiones, ya que “los novios, las parejas y los familiares sí violan”, señaló.

“Hoy levanto la voz, hoy dejo de sentir vergüenza, hoy dejo de vivir en silencio. No seguiremos en silencio. No dejaremos de decir las cosas. No dejaremos de incomodar. No dejaremos de exigir la justicia que nos merecemos”, así culmina la descripción del video, mismo en el que Andrea ha sido catalogada de “valiente” tras animarse a contar su experiencia.

Si quieres conocer el testimonio completo de Andrea a continuación te lo dejamos:

Fuente: Televisa