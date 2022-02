Juan Guaidó promete ‘volver a las calles’ para pedir ‘elecciones libres y justas’

Acudir a esa plaza era impensable para los oficialistas hasta hace poco. No obstante, Guaidó , que reunió a sus simpatizantes en un lugar cercano, no se acercó hasta ese punto, en el que los chavistas corearon su apoyo al presidente Nicolás Maduro e incluso se tomaron fotos frente a un obelisco que decora el lugar.

You may also like