Ken Salazar anuncia proyecto anti tuberculosis bovina

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció un proyecto para proteger vacas lecheras de la tuberculosis bovina.

Te recomendamos: Ken Salazar se reúne con varios funcionarios mexicanos en Washington

Se trata de aplicar en ganado mexicano, durante los próximos 5 años, una vacuna producida en Estados Unidos.

Great example of binational cooperation @USDA–@SENASICA for economic prosperity in the region.🇺🇸produced vaccine will protect 🇲🇽 bovine cattle against tuberculosis. Goal is to maintain dairy productivity and prosperity of producers in Baja California. https://t.co/VdCl8bu8As https://t.co/1EBcfebSx8

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) March 18, 2022