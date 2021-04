La NASA extiende la exploración de sus misiones en Júpiter y Marte

La nave espacial Juno y su equipo de misión han hecho descubrimientos sobre la estructura interior, el campo magnético y la magnetosfera de Júpiter, y han descubierto que su dinámica atmosférica es mucho más compleja de lo que los científicos pensaban anteriormente. Extendida hasta septiembre de 2025, o el final de su vida (lo que ocurra primero), la misión no solo c ontinuará con las observaciones clave de Júpiter , sino que también ampliará sus investigaciones al sistema joviano más grande, incluidos los anillos de Júpiter y las grandes lunas, con observaciones específicas y sobrevuelos cercanos planeados de las lunas Ganimedes, Europa e Ío, informa la NASA en un comunicado.

