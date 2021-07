La paradoja de Jung: ¿por qué la gente cree en ovnis?

La posición del gobierno de los Estados Unidos hoy en día es contundente: el fenómeno existe, allá afuera hay gente que ha visto objetos cuyo comportamiento es inexplicable y los Estados Unidos no poseen una tecnología que pueda confundirse con las acrobacias que algunos han captado en video . Hynek hubiera estado complacido con dicha conclusión que no admite a priori la existencia de vida inteligente más allá de nuestra atmósfera, pero sí que aún vemos en el cielo cosas que no podemos explicar.

Como relata Tommaso Pincio en Aliens, en el siglo XIX no era infrecuente que la gente, culta o no, diera por sentado que Marte y otros planetas estaban habitados. Aún se ignoraba que Marte era un sitio inhóspito para la vida como la conocemos en la Tierra y accidentes como el hallazgo de “canales” sobre la superficie marciana, hecho por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, se prestaron para más fabulaciones desbocadas.

Un ejemplo insoslayable sería el del científico William Herschel, quien descubrió el planeta Urano y demostró que el Sol no era el centro del universo. Ser el científico más influyente de su época no le impidió tener una imaginación desbordada. Según escribió Asimov en El libro de los sucesos, Herschel vivió convencido de que todos los cuerpos celestes, incluidos la Luna y el mismo Sol estaban habitados.

Ovni, acrónimo de “objeto volador no identificado”, no es sinónimo de “extraterrestre”, pero sí de “misterio”. En el último año el interés público por el fenómeno ha crecido de forma desmesurada, principalmente por los informes publicados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué este fenómeno intriga y fascina tanto a millones de personas alrededor del mundo? ¿Cómo se convirtieron los ovnis en uno de los enigmas más queridos de los últimos cien años?