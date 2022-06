La Periodista Anabel Hernandez afirma su gran teoría que López Obrador está con la delincuencia, por la foto donde saluda a la mama del chapo, que salio en Google y redes sociales.

La periodista Anabel Hernandez una periodista reconocida por sus libros contra el narcotrafico y líderes como políticos del tiempo del carnicero de México, como lo conocen en este país al ex presidente FelipeCalderon y su ex secretario de seguridad pública Federal #GarciaLuna ofrece como prueba del presidente Andrés Manuel López obrador esta con la delincuencia en México, fue por saludar a la mama del #ChapoGuzman no se hicieron esperar las redes sociales como Twitter e Facebook que se la acabaron y esto lo hicieron tendencia en Twitter como #AnabelHernandez muchos opinan, que lo realizó por que pagaron en la oposición para hacer todo antes de las campañas, uds que opinan de sus pruebas contra el presidente.. Caricatura de @alberto_tellez_monero

