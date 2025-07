La presidenta escuchó al pueblo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con manifestantes que se oponen a la construcción del puerto planeado en Baja California y les solicitó diálogo, enfatizando: No realizaremos ninguna acción que no cuente con el apoyo de la ciudadanía y el pueblo de nuestra nación reiteró la mandataria de México. #elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #bajacalifornia #México

