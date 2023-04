LA REELECCIÓN DE LOPEZ OBRADOR.

No veo un presidente que venga con las encuestas en caída como apostaron los opositores, a pesar de ser atacado como ningún otro político de su envergadura, continúa subiendo, de nada sirvieron los millones que pagaron a medios y revistas nacionales e incluso internacionales para dañar la imagen del gobierno federal, ahora pregunto realmente no podría la gente doblegar a López Obrador y decida por la reelección, así demostrar que puede continuar con la transformación, que todas sus enfermedades están controladas, más las que inventan incluso, parece que otros políticos más jóvenes por menos se van a sus hospitales privados en México o Estados Unidos preferidos para atenderse por la ansiedad de perder todas las elecciones que han pasado y las que faltan. Www.elcambiodemexico.com

You may also like