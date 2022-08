Las canciones que consagraron la carrera de Olivia Newton-John

El lunes 8 de agosto se dio a conocer que Olivia Newton-John había fallecido en su casa en California luego de una larga lucha contra el cáncer de mama. Tenía 73 años de edad. A continuación un resumen de su trayectoria como cantante.

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido, nieta de Max Born, ganador del premio Nobel de Física en 1954. Su familia se mudó a Melbourne, Australia, cuando Olivia tenía 5 años. Ahí vivió toda su infancia, pero ya en su adolescencia tenía la mirada puesta en emprender una carrera musical en Inglaterra, epicentro de la música pop en los 60.

Newton-John dio sus primeros pasos en la industria del espectáculo cantando en la televisión australiana. Luego de ganar un concurso de talento, viajó a Inglaterra inicios de los 70 donde intentó abrirse camino para establecerse como cantante, ya sea como acto telonero o versionando a artistas establecidos. Curiosamente, fue en las tablas de popularidad de la música country donde encontró su primer éxito, Let Me Be There, en 1973, sencillo que le valió no solo una nominación al Grammy, sino su primer premio.

Este sería el primer reconocimiento internacional en una década marcada por múltiples logros. En 1975 ganó dos Grammys más por el tema I Honestly Love You, premios compartidos con su productor John Farrar. No obstante la molestia causada en Nashville, la cantante británica-australiana siguió cosechando varios éxitos como artista de country-pop hasta que en 1978, Newton-John fue reclutada para interpretar el papel de Sandy en la adaptación cinematográfica de un musical de Broadway llamado Vaselina (Grease), opuesta a un joven John Travolta. La película recibió su única nominación al Óscar por el tema Hopelessly Devoted to You, interpretado por Newton-John y compuesto por Farrar.

Gracias a la calidad de sus canciones, Vaselina terminaría por convertirse en un clásico del cine musical, así que Hollywood no tardó en reclutar a Newton-John para protagonizar otra película de este género. En 1980, la cantante apareció en Xanadu. A pesar de la banda sonora de Electric Light Orchestra o la última participación de Gene Kelly en un musical, el guion con elementos fantásticos no pudo encontrar una audiencia. De cualquier forma, Newton-John cosechó un éxito por su interpretación del tema Magic.

A lo largo de los 70, Newton-John lanzó al menos un disco por año, pero su máxima conquista de las tablas de popularidad llegó en 1981 con Physical. Dicho álbum no solo fue un éxito, fue un fenómeno de la cultura pop en su momento, el cual fue acompañado por la introducción de MTV, canal que le dio una muy generosa rotación al video musical del tema titular. Newton-John ganó el cuarto y último Grammy de su carrera en la categoría de Mejor Video por Physical. En 1983, Newton-John volvió a compartir créditos con Travolta en la comedia Tal para cual (Two of a Kind). Aunque la primera producción no musical de Newton-John fue otro fracaso de taquilla, la cantante rescató la película gracias al éxito del tema titular de su banda sonora, Twist of Fate.

Tal para cual fue la última participación protagónica de Newton-John en el cine, optando por dedicarse a la música de tiempo completo; sin embargo, la cantante tuvo dificultades para adaptarse a las tendencias de la cultura pop en los discos posteriores a Physical. En 1984, Newton-John se casó con el actor Matt Lattanzi y tuvo su única hija, de nombre Chloe. También emprendió un negocio de ropa llamado Koala Blue.

En 1992, Newton-John fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama. Por aquellos tiempos, su empresa de ropa se declaró en bancarrota y se divorció de Lattanzi. Afortunadamente, la cantante recibió tratamiento a tiempo y el cáncer entró en remisión. Newton-John pudo retomar su carrera musical pero también emprendió un nuevo camino profesional a inicios del nuevo milenio, buscando generar conciencia sobre el cáncer de mama con la fundación del Olivia Newton-John Cancer & Wellness Centre, en Melbourne.

Ya en los 2000s, Newton-John encontró su segundo aire. La cantante se volvió a casar, lanzó varios discos con temas inspiracionales o navideños (uno de estos con John Travolta) y se dedicó también al activismo ambiental. Ya para mayo de 2017, Newton-John anunció que le habían diagnosticado de nuevo cáncer de mama y que este había hecho metástasis en el sacro. Mediante un tratamiento de radioterapia con fotones, complementado por terapias de bienestar natural alcanzó a vivir cinco años más, los cuales aprovechó para seguir celebrando los múltiples éxitos de su carrera, incluyendo el 40 aniversario de Vaselina en 2018.