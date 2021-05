Las mujeres más importantes en la historia de la política mexicana

Las próximas elecciones del 6 de junio serán históricas para nuestro país. Pues no sólo se trata de las elecciones más grandes en su historia, también porque –desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia para la paridad de género en la política mexicana– la participación de las mujeres para ocupar un cargo político no tiene precedente.

