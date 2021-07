Llaman a viajeros a prevenirse ante posibles restricciones en el extranjero por COVID-19

Ante el incremento de casos de COVID-19 y de cara al periodo vacacional de verano, autoridades llaman a los viajeros a prevenirse de posibles restricciones que se puedan implementar en el extranjero.

Una viajera llamada Fernanda atendió a este llamado y por ello acudió con un mes de anticipación a la Clínica del Viajero de la UNAM, ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Antes de decidir destino, es recomendable consultar los mapas epidemiológicos internacionales.

Actualmente 6 países tienen abiertas sus fronteras y en los mapas se observan en color verde, los 118 que están abiertos, pero con restricciones se observan en amarillo, y los 96 que están cerrados están en rojo.

Incluso se puede consultar por región.

Dependiendo del país, son las restricciones y los requerimientos como tipo de vacuna.

A Fernanda, como a todos los turistas internacionales, se les sugiere además contratar un seguro de gastos médicos y consultar la Guía del Viajero disponible en la página de la cancillería en la cual hay información actualizada sobre las medidas migratorias y de sanidad para el ingreso a diversas naciones.

“Yo, checando los vuelos, viendo dónde era posible hacer escala y así, me di cuenta que muchos países no están aceptando gente de México, no están aceptando gente que no está vacunada con vacunas específicas, o ciertos países incluso para hacer escala de tránsito te piden que tengas muchas regulaciones, entonces sí tienen que estar muy informados y muy conscientes de todo lo que les piden”, explicó Fernanda.