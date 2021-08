Lollapalooza elimina a rapero DaBaby por comentarios sobre el SIDA

Ante la ola de críticas, DaBaby se disculpó en Instagram pero de inmediato fue criticado ferozmente por decir en su video que sus fans gays no tienen SIDA porque “tienen clase” y no son “cochinos” ni “adictos”.

“La desinformnación sobre el HIV y la homofobia no tienen cabida en la industria musical. Debemos romper el estigma sobre el HIV y no diseminarlo”, dijo la fundación de Elton John en Twitter.