López-Gatell desmiente supuesto caso de viruela del mono en hospital de Xoco

“En la mayor parte de los casos se reportan náuseas, se reporta vómito, se reporta diarrea, posterior a este cuadro, entonces se presenta la ictericia, esta coloración amarillenta de la piel. Adicionalmente pueden presentar también evacuaciones o heces sin color más o menos blancas o no con la coloración habitual o la orina puede ser sumamente obscura, la recomendación, como siempre con los niños, número uno: no automedicar y, número 2: asistir a una consulta médica”, destacó Isabel Villegas, pediatra infectóloga de la Academia Mexicana de Pediatría

“La viruela símica, llamada en inglés monkeypox, es una enfermedad infecciosa aguda que es pariente de la viruela, se transmite por secreciones y generalmente eso no tiene que ver con la vía sexual, generalmente es una relación que puede ser por la vía aérea o por lesiones de manera directa, es definitivamente falso lo que circula en redes sociales de que se haya detectado en el hospital Xoco, como en cualquier parte del territorio mexicano, algún caso de viruela símica, hasta este momento no lo tenemos en forma alguna pero lo estamos ya vigilando”, refirió Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.