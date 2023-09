“Y por eso, yo quiero decirle con profunda emoción que recibir esta condecoración de Águila Azteca en grado insignia de verdad me conmueve profundamente; pero siento que es a nombre de todos y todas que estuvimos en México, es a nombre de todos y todas las que sentimos esas puertas abiertas, esas casas que se nos abrieron, esas ciudades que nos acogieron, esa comida mexicana maravillosa, esa artesanía que nos acompaña siempre, hasta el día de hoy. Y siempre estamos pendientes para conseguir el mole porque, claro, hay que comer mole, no podíamos dejar de comer mole entre tantas cosas maravillosas.

You may also like