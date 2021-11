Lorenzo Córdova evidencia la falta de una legislación para regular la reelección en México

Durante la presentación del libro “La reelección en México, el nuevo reto democrático”, del magistrado electoral Jorge Sánchez Morales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, evidenció la falta de una legislación para regular esta figura a ocho años de la reforma constitucional.

“Es decir, existía para el proceso electoral pasado y sigue existiendo aún, un vacío normativo, pues no obstante está prevista en la Constitución 2014, la reelección no ha sido regulada por el Congreso de la Unión por lo que para el proceso electoral pasado no había, como no la hay todavía, Ley federal sobre este particular”, dijo. Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.