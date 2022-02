Lorenzo Córdova opina sobre posible reforma electoral de AMLO; ‘si es para mejorar, bienvenida’

“¿Es lo deseable, es lo óptimo?, no, ayer lo dijimos con énfasis en el consejo; ojalá esto no se vuelva a repetir nunca porque entonces si va a estar en riesgo la democracia. Si lo que ocurrió ahora para la revocación de mandato ocurre en el 2024, en la elección federal del 2024, la democracia mexicana va a estar en riesgo, ni la Cámara de Diputados generó los recursos necesarios, ni la Secretaría de Hacienda tiene otras prioridades, generó esos recursos, es decir, el INE ha hecho todo lo que ha podido, y si va a haber revocación de mandato ahora el 10 de abril es gracias al INE, y por supuesto gracias a los ciudadanos que firmaron la solicitud en ese sentido, pero si es gracias a una institución que va a haber revocación de mandato, no le demos vueltas, es gracias al INE porque es el INE el que generó los recursos para poder instalar las casillas que se van a instalar”, aseguró Córdova.

“Los actores políticos siempre tienen diferencias con los árbitros cuando las decisiones de los árbitros no les favorecen, y el presidente es un actor político principalísimo, sin lugar a dudas, el INE no trabaja para gustarle o no a los actores políticos, así sea el presidente de la República, el INE trabaja para garantizar la democracia, y en la democracia a veces se gana, y a veces se pierde, las diferencias enriquecen la democracia, siempre y cuando exista tolerancia y respeto a quien piensa distinto, cuando existe una condena, un repudio, una acusación, e incluso una descalificación del que está enfrente, pues entonces la democracia se agota”, indicó Córdova.

“Si es una reforma para mejorar este sistema, bienvenida, siempre es pertinente; si es una reforma para perder todo lo que hemos avanzado en términos de equidad en la contienda, respeto a los derechos políticos de las y los ciudadanos, autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues no vale la pena. Creo que el cambio constitucional debe ser para ir mejorando y fortaleciendo nuestro sistema democrático. Entiendo que hay muchos a los que esto no les gusta y que han planteado una serie de regresiones que afectarían la representación de la pluralidad política de nuestra sociedad, que afectarían las condiciones de equidad en la contienda, que afectarían la independencia, y la autonomía de las autoridades; entiendo que estas han sido propuestas, y se vale discutir todo esto en un sistema democrático”, dijo Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE.